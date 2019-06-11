Зеленский расставил руководителей в областях

Президент Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав областных государственных администраций в 12 областях.
Указы от 11 июня опубликованы на сайте главы государства.
Врио главы Киевской ОГА стал Вячеслав Кучер, Черниговской – Наталья Романова, Хмельницкой – Владимир Кальниченко, Тернопольской – Иван Крысак, Сумской – Вадим Акперов, Николаевской – Вячеслав Бонь.
Врио главы Львовской ОГА назначен Ростислав Замлинский, Кировоградской – Сергей Коваленко, Ивано-Франковской - Мария Савка, Запорожской – Элла Слепян, Закарпатской – Иван Дуран, Волынской – Александр Киричук.
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11 июня президент Владимир Зеленский уволил глав 15 областных государственных администраций. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Администрации Руслан Рябошапка.
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