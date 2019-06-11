Зеленский расставил руководителей в областях

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11 июня президент Владимир Зеленский уволил глав 15 областных государственных администраций. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы Администрации Руслан Рябошапка.

Указы от 11 июня опубликованы на сайте главы государства.

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