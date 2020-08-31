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понедельник, 31 августа 2020 19:10

Зеленский рассказал, распустит ли Верховную Раду

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Зеленский рассказал, распустит ли Верховную Раду
На сьезде партии "Слуга народа" Зеленский расскзал о роботе Верховной Рады. Фото: Офис президента

Владимир Зеленский пока что не собирается распускать Верховную Раду девятого созыва. Об этом президент заявил на съезде партии "Слуга народа".

"Год назад – в первый день вашей (нашей) работы под куполом, я сказал, что эта Верховная Рада обязательно войдет в историю. Правда есть два варианта: как парламент, который сделал все, что не сделали все политики за 28 лет, или как парламент, который длился меньше всего. Могу ли я сказать, что вы прошли первый путь? Пока что нет. Но ключевого слова - пока что. Можно ли сказать, что вы движетесь к второму сценарию? Пока что тоже нет ... Слава Богу. Но ключевое - пока что", - сказал Зеленский.

В ходе съезда президент заявил, что год оказался насыщенным, но "расслабляться рано".

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Владимир Зеленский похвалил монобольшинство.

"Вас называли зелеными кнопочками, сумасшедшим принтером. Я горжусь этим. Говорили, что к власти пришли тамады. Все это не вспомнят никогда следующие поколения. Останутся только наши дела и наш с вами результат. Я рад, что партия "Слуга народа" стала драйвером знаковых и исторических решений для нашей Украины", - сказал президент.

Также Владимир Зеленский заявил о достижениях нынешнего парламента.

"Мы приняли государственный бюджет во время, не к 5-ти утра и без учета различных политических "хотелок", сделали украинцев хозяинами своей земли, приняли много законов для экономики, борьбы с коррупцией, судебной системой, медициной, образованием, местным самоуправлением. А для тех, кто говорит, что "монобольшинство - это все", что ее не существует, я советую внимательно смотреть на табло, где обязательно будет 226, 235, 240 голосов от партии "Слуга народа", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что впереди еще много работы: налоговая реформа, амнистия капитала, судебная и правоохранительная реформы, реформа образования, медицины и качества жизни.

25 октября в Украине пройдут местные выборы, за исключением аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Кабмин будет финансировать местные выборы за счет госбюджета Украины.

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