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пятница, 29 января 2021 12:25

Зеленский рассказал о "отдельных группах" и "меняющихся интересах вместо правды"
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Фото: president.gov.ua

Нельзя рассыпаться на отдельные группы, когда надо бороться сообща. Особенно когда есть конкретный внешний враг. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в День памяти Героев Крут.

"Если бы мы попытались рассказать о спорах, которые буквально раздирают Украину, тем людям, которые отдавали жизни за свободу нашего народа в ХХ веке, то что услышали бы в ответ? Уверен, мало приятного. И нам бы точно напомнили о ключевых государственных вещах.

Например, о том, что нельзя рассыпаться на отдельные группы, когда надо бороться сообща. Особенно когда есть конкретный внешний враг. Что не следует уступать правдой перед личными амбициями и меняющимися политическими интересами. Что нужно быть честными и ответственными в общественной жизни", - заявил Зеленский.

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"Для Украины теперь и более 100 лет назад угроза одинакова. Защитники государства выполняли в бою под Крутами по сути ту же задачу, что и сейчас военные под Марьинкой. Хотя условия неодинаковы - мы теперь действительно крепче. Наши мечты уже немного другие, потому что у нас многое из того, о чем в 1918-м предыдущие поколения и думать не смели.

Но кое-что остается постоянным. Это негативные изменения, которые происходят с нашими людьми, когда затрагивается вопрос о власти.

На мой взгляд, иногда нужно отбросить политику, чтобы увидеть настоящее. Например, честь и искренность, с которыми защищали и защищают наше государство. Честь и искренность, которых в Киеве должно быть так же достаточно, как было под Крутами, и которые есть у наших воинов на Донбассе. Это то, о чем стоит подумать именно сегодня", - заявил президент.

Под станцией Круты, в 130 км от Киева, 29 января 1918 года произошел бой между армией большевиков и юнкерами 1-й Киевской военной школы им. Богдана Хмельницкого, бойцами свободного казачества.

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