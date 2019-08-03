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суббота, 03 августа 2019 18:16

Зеленский рассказал, о чем говорил с депутатами в Трускавце

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Зеленский рассказал, о чем говорил с депутатами в Трускавце
Зеленский встретился с вновь избранными депутатами. Фото: Укринформ

Президент Украины Владимир Зеленский говорил в Трускавце с будущими депутатами от "Слуги народа" о законопроэктах, которые нужно будет принять, и о недопустимости кулуарных договоренностей в Раде.

Он сказал об этом в беседе с журналистами в Трускавце, сообщает корреспондент Укринформа.

"У нас много законопроектов. Мы об этом говорили. Мы очень хотим, чтобы они понимали, что на них есть серьезная ответственность. Они не имеют права не ходить на работу, договариваться с кем-то. Если какие-то серьезные люди, или какие-то женщины будут им что-то предлагать, то чтобы они об этом даже не думали. То есть я не хочу и не буду влиять на партию и Верховную Раду, но если к нам придут такие слухи, то у нас будет очень серьезный разговор с этими депутатами", - сказал Зеленский.

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Президент сказал, что с большинством вновь избранных депутатов он знаком, а некоторых мажоритарщиков видел анкеты.

Визит Владимира Зеленского в Трускавец на Львовщине назначен на 3 августа. Информацию подтвердили в областной государственной администрации и в партии "Слуга народа".

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  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
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