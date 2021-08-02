Зеленский рассказал, кто приедет на саммит "Крымской платформы"

Украина не забудет о Крыме, подчеркнул Владимир Зеленский. Фото: "Дом"

29 государств подтвердили свое участие в саммите "Крымской платформы", который состоится 23 августа в Киеве. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Имидж Украины", пишет "Укринформ".

"23 августа состоится первый саммит Крымской платформы. Это инициатива Украины, которую поддержали десятки наших международных партнеров. Мы возвращаем Крым в мировой повестке дня, чтобы вернуть домой в Украину. Свое участие в саммите уже сегодня подтвердили США, Великобритания, Польша Турция, страны Балтии, Франция, Германия, многие страны Европейского Союза, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея и в целом на сегодня 29 стран. Это большой, но далеко не последний и не окончательный список всех стран, 23 августа подпишут совместную декларацию о совместные договоренности и общих намерениях", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что "надо навсегда забыть, что Украина забудет о Крыме".

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Президент Зеленский представил план празднования 30-летия независимости Украины. Праздничные мероприятия продлятся с 22 по 24 августа. В эти три дня по всей стране пройдет более 150 событий.