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понедельник, 20 января 2020 08:01

Зеленский рассказал, что думает о переименовании улиц

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Зеленский рассказал, что думает о переименовании улиц
Он отметил, что памятники и улицы надо называть именами тех, кто не провоцирует конфликт. Фото: "УНИАН".

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что вопрос переименования улиц в честь националистов - сложный и деликатный.

Отвечая на соответствующий вопрос журналиста, изданию The Times of Israel он подчеркнул, что это касается не только улиц, но и памятников, передает "УНИАН".

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"Есть герои, которых уважают на западе и в центре Украины, и есть другие украинцы, у которых есть свои герои, и которые думают иначе. И я понимаю разные чувства. И именно поэтому я сказал несколько раз, очень четко: когда у нас сложная история, давайте построим общую историю. Давайте найдем тех людей, чьи имена не вызывают противоречий в нашем настоящем и будущем. Назовем памятники и улицы именами тех людей, чьи имена не провоцируют конфликт ", - пояснил он.

"В настоящее время у нас есть свои современные герои - люди, которые сделали историю, ученые, люди в освоении космоса, великие спортсмены, многие писатели ... Люди, которых уважают во всех уголках Украины. Давайте держать политику подальше от этой проблемы", - предложил Зеленский.

На этой неделе, 22-23 января Владимир Зеленский посетит Израиль. Там примет участие в церемонии, посвященной 75-й годовщине освобождения Освенцима.

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Дата
20
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