Зеленский: распускать Раду пока нет смысла

Верховная Рада 9-го созыва работает после того, как Зеленский распустил парламент. Фото: Reuters

Президент Владимир Зеленский говорит, что сегодня нет смысла распускать Верховную Раду. Об этом он заявил на форуме во вторник.

"Сегодня Украине нужна стабильность, поэтому и законы есть такие - деолигархичные. Или закон о референдуме, когда можно спокойно решать вопросы. Законы о снятии неприкосновенности и об импичменте.

Все должно регулироваться на законодательном уровне. Я считаю, что распускать сегодня Верховную Раду нет смысла с точки зрения стабильности", - цитирует Зеленского "Інтерфакс-Україна".

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Президент "уверен в партии "Слуга народа", которая должна поддержать законопроект".

"Есть еще и несколько демократических партий, как они себя называют. Я думаю, что они должны поддержать законопроект. Несмотря на то, что это была моя инициатива, а не их.

Хотя пусть в будущем и скажут, что это была совместная идея. Главное - пройти этот процесс. Это цивилизованный выход из-под влияния олигархов - для государства, бизнеса, отдельных чиновников и для олигархов", - добавил он.

В то же время Зеленский сказал: "В случае, если так случится, что парламентарии захотят превратиться из законодателей на бизнесменов, то президент будет ожидать поддержки в обществе".

"Тогда у меня будет "план Б", - резюмировал президент.

2 июня президент внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. В документе говорится о том, кого можно так называть, и о запретах. Для проведения деолигархизации кроме основного закона необходимо будет принять еще 11 нормативно-правовых актов. В видеообращении после заседания СНБО Зеленский заявил, что вопрос о статусе олигархов могут вынести на всеукраинский референдум.