Зеленский распускает Раду

Президент Владимир Зеленский распускает парламент. Фото: УНІАН

Новоизбранный президент Владимир Зеленский распускает Верховную Раду 8-го созыва. Об этом заявил с трибуны парламента.

"Украинцы хотят не слов, а действий. Поэтому, уважаемые депутаты. Вы назначили сами инаугурацию в понедельник, в рабочий день. Я вижу в этом плюс. Это значит, что сегодня вечеринок не будет. Будем с вами работать.

Поэтому очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности. Об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Многострадальный избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые списки.

Также прошу вас уволить с должностей председателя Службы безопасности, генерального прокурора, министра обороны. И это далеко не все, что вы можете сделать. У вас на это 2 месяца. Сделайте это и повесьте медали себе. Неплохие баллы на досрочные парламентские выборы", - сказал он.

"Я распускаю Верховную Раду 8 созыва. Слава Украине", - заявил Зеленский.

Присутствующие в зале и люди на улице аплодировали и выкрикивали "Героям слава".

"И благодарю вас. То есть, я так понимаю, консультации уже прошли? Хорошо. И напоследок. Дорогой народ, в течение своей жизни я старался делать все, чтобы украинцы улыбались. Я чувствовал так сердцем. Это была не только моя работа, это была моя миссия. Следующие 5 лет я сделаю все, украинцы, чтобы вы не плакали. Спасибо", - сказал президент.

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Во втором туре выборов президента за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей. За Петра Порошенко - 24,45%. Окончательные результаты выборов Центральная избирательная комиссия объявила 30 апреля.