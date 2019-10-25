Зеленский распорядился сократить расходы на чиновников, а учителей и врачей не трогать

На совещании по подготовке ко второму чтению государственного бюджета на следующий год президент Украины поднял тему сокращения расходов на чиновников.
Зеленский считает необходимым сократить расходы на содержание чиновников на 10%. Соответствующую информацию опубликовали на официальной странице в соцсети Facebook.
"Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета. Это сокращение не должно коснуться учителей и врачей - тех, от кого зависит будущее Украины", - говорится в публикации.
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На следующей неделе все "слуги народа" с финансового комитета пройдут массовый допрос на "полиграфе" в одном из специализированных ведомств.
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