Зеленский распорядился сократить расходы на чиновников, а учителей и врачей не трогать

Зеленский распорядился сократить расходы на чиновников на 10%. Фото: Facebook

На совещании по подготовке ко второму чтению государственного бюджета на следующий год президент Украины поднял тему сокращения расходов на чиновников.

Зеленский считает необходимым сократить расходы на содержание чиновников на 10%. Соответствующую информацию опубликовали на официальной странице в соцсети Facebook.

"Это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета. Это сокращение не должно коснуться учителей и врачей - тех, от кого зависит будущее Украины", - говорится в публикации.

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На следующей неделе все "слуги народа" с финансового комитета пройдут массовый допрос на "полиграфе" в одном из специализированных ведомств.