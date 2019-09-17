Зеленский раскачивает популярность, пока начнутся договоренности с Россией - политтехнолог

Зеленский сейчас находится на пике популярности, говорит эксперт. Фото: president.gov.ua

Власть рассчитывает, что роспуск ЦИК понравится украинцам. Популярность будут раскачивать пока не начнутся критические вопросы.

Об этом Gazeta.ua сказал политтехнолог Алексей Голобуцкий.

"Распустили ЦИК, так как ее сформировала предыдущая власть. Команда Зеленского рассчитывает, что это психологически понравится украинцам. Власти нужно чем-то замещать информационное пространство. Сейчас находятся на пике своей популярности. Хотят раскачать ее до максимума. Ко времени, когда начнутся договоренности с Россией.

До сих пор не понятно, что власть собирается предлагать обществу в вопросе оккупированных территорий. Будто отрицают "особый статус", в чем заинтересованы россияне. Власти, чтобы сохранять популярность, нужен мир. Как они его "продадут" обществу - вопрос.

До сих пор не понятно, что власть собирается предлагать в вопросе оккупированных территорий

Зеленский показывает, что сейчас в стране может все. "Слуга народа" имеет все возможности заполнить ЦИК своими людьми. Ни с кем не торгуясь. 5-6 мест отдадут остальным.

Партия президента имеет большинство. Когда нужно конституционное, начинаются договорняки. О чем договорились с "ОПЗЖ" и "Батькивщиной" можем только догадываться.

Левочкину надоело 6 лет быть в оппозиции. Стратегию Тимошенко трудно понять. Несмотря на то, что получили на парламентских выборах чуть больше, чем предыдущие, им сложно влиять на процессы. Интересно будет посмотреть, как они будут голосовать в снятии моратория на продажу земли. Тогда можно будет сделать выводы, что с "Батькивщиной" и ее будущим.

Решение о ЦИК не усиливает власть президента. Оно скорее показывает возможности новой власти. Не верю, чтобы сейчас начали фальсифицировать выборы. А чтобы сцементировать власть много другое. Например, законопроект о назначении и увольнении президентом глав НАБУ и ГБР", - говорит Алексей Голобуцкий.

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