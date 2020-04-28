Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили

Еще в прошлую среду третий президент Грузии и екс-глава Одесской ОГА Михеал Саакашвили заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский предлагал ему стать вице-премьером по вопросам реформ. А в Офисе президента говорили о его "потенциале". Однако до вынесения вопроса на рассмотрение Верховной Рады дело пока так и не дошло.

Об очередной попытке Саакашвили попасть в украинскую власть делится мыслями с Gazeta.ua политолог Владимир Фесенко.

Автор: Андрей Дубчак, "Радио Свобода" Для Зеленского Саакашвили может стать неким Богданом в правительстве, говорит политолог.

Почему вероятное назначение так растянулось во времени?

Если бы все было в порядке с голосами, вопрос с назначением решили бы довольно быстро. А так нужны переговоры. Быстро решить на прошлой неделе не удалось. Поэтому встречи Саакашвили продолжаются. С разными людьми во фракции "Слуга народа", представителями других фракций. Второй фактор - дата проведения заседания Верховной Рады. Решили, что будет в четверг. Поэтому ближе до 30 апреля будут выяснять - что дальше с Саакашвили. Будет выдвигаться его кандидатура, или план Б - будет советником президента, неофициальным куратором правительства. Склоняюсь к тому, что накануне заседания парламента (скорее всего в четверг) состоится собрание фракции СН, на которые приедет Зеленский. И будет убеждать тех, кто колеблется, проголосовать за Саакашвили. Это придаст голосов. Определенная пауза Зеленскому тактически даже выгодна. Это демонстрация Саакашвили, сам проблему он не может решить, только президент. Это дополнительный фактор влияния на Саакашвили. Демонстрация того, от кого он зависит. Чтобы он не был слишком самостоятельным. Некая тактика и воспитательная миссия.

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Кому эта история может не нравиться?

Против Саакашвили разные группы. Есть те, кто относятся с недоверием, с негативными ожиданиями. Это и Коломойский. По некоторым данным - Аваков. Хотя конфликтов с Саакашвили у него сейчас нет. Даже если того назначат, как минимум первые месяцы они не будут ссориться между собой, избегать противостояния. Особенно когда Зеленский поддерживает, то Шмыгаль публично - тоже. Но неофициально в правительстве отсутствуют положительные эмоции касательно прихода Саакашвили. Уже не говорю о Порошенко, у которого своя история взаимоотношений. Для ОПЗЖ, бывших "регионалов" Саакашвили - человек чуждый и враждебный. Но наиболее широкая группа оппонентов и критиков Саакашвили - это те в первую очередь в "Слуге народа", кто опасается, что он через свой темперамент, амбиции рано или поздно может "взорваться" и снова войти в конфликт. Сначала в правительстве, а затем - и с президентом. Люди не столько против Саакашвили, сколько опасаются новых проявлений конфликтности. Зеленский может прийти на фракцию и голосов прибавится

Для чего Зеленскому Саакашвили?

Зеленский ищет способы и персоналии для усиления правительства. Три месяца ищет вице-премьера по экономическому развитию. Причем - не просто человека на вакансию, а мощную фигуру. С опытом. Саакашвили на этом фоне выглядит привлекательным. Психологически с Зеленским - похож. Оба склонны к резким, быстрым действиям. Президенту нужен такой человек, который бы стал в правительстве "энерджайзером". Который бы обеспечил турборежим в работе Кабмина. Некий Богдан, только в правительстве. К тому же Саакашвили лоббирует часть окружения Зеленского. В частности, Ермак. У того свои мотивы. Ермак не может заниматься всем. Ему нужен человек, с которым бы была постоянная коммуникация. Через которую мог бы влиять на правительство.

На кого из олигархов ориентирован бывший председатель Одесской ОГА?

Саакашвили понимает, что ему нужна определенная информационная поддержка. Чтобы напоминать о себе украинскому обществу. Кто может предоставить? Сейчас такой площадкой стали телеканалы Ахметова - ресурс по поддержке на всю страну. Сомнительно, что Саакащвили будет банально его лоббистом. Скорее оба цинично будут использовать друг друга. Как в свое время Зеленскому требовалась поддержка от Коломойского. Собственно и сейчас президенту нужен "1+1". У Ахметова - другие ожидания. Если Саакашвили придет в правительство, то он может стать инструментом противодействия Коломойскому. Особенно, если Саакашвили будет искать "врага-олигарха", с которым надо воевать. На роль такого врага могут назначить именно Коломойского. Расчеты с обеих сторон безусловно есть. Ахметов предоставляет Саакашвили телевизионную площадку

В чем Саакашвили может быть полезным, эффективным?

Он может быть и полезным и опасным. Об этом писал Сергей Гайдай, повторил метафору, которую в свое время использовала Юлия Мостовая о Юлии Тимошенко - "ядерный реактор". Так и о Саакашвили написали. Если знать, как им управлять, он может работать в мирном режиме, приносить пользу. Но если пользоваться этим реактором неправильно, то он может взорваться. Польза в том, что у Саакашвили огромный опыт реформ, он опытный политик. Имеет международные связи. Это может сработать в позитив. Если только он не начнет действовать слишком эгоцентрично. И вместо постоянной административной работы прибегать к пиару.

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Саакашвили был ошибкой Порошенко. Сделал ли выводы Зеленский?

Вопрос риторический. Безусловно, Зеленский рискует. Но Зеленский и рисковал, когда пошел на президентские выборы, когда распустил парламент, с правительством. Сейчас - еще один риск.