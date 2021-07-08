"Зеленский проверяет США": почему Арахамия заговорил об опыте Китая

"Зеленский все хочет под себя. Авторитарная модель ему ближе", считает Виктор Бобыренко. Фото: "Сегодня"

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил намерение перенимать опыт Коммунистической партии Китая, потому что этого не может сказать президент Владимир Зеленский. Главе государства нравится авторитарный режим КНР, но он хочет продолжать получать помощь США на своих условиях. Об этом Gazeta.ua рассказал политолог Виктор Бобыренко.

"Арахамия сказал, что Зеленский пока не может озвучить. Ему больше нравится китайская модель управления. Для демократической политики нужны независимые ветви власти, соответствующее поведение. А Зеленский все хочет под себя. Авторитарная модель ему ближе. Хотя у него нет ресурсов как у Путина или китайских автократов. Он может стать разве что Лукашенко. Но и он украинскому президенту нравится. Зеленскому хочется личной власти. Он был авторитарным лидером и в "Квартале", – говорит Бобыренко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей

Добавляет: "Здесь могут быть и другие причины. Первое – хайп, дымовая завеса. Второе – скорее всего – они хотят показать США, что могут брать деньги в Китае, если не получается с МВФ. На форуме "Украина 30" Зеленский все время повторял, что наша политика должна быть независимой, суверенной. И это напоминание, что мы с кем хотим, с тем и дружим".

В результате, и с США могут испортиться отношения, и с Китаем, отмечает политолог. Продолжает: "Украинская власть нащупывает возможности. Они хотят работать с США по принципу: не учите нас жить, помогите деньгами. США хотят реформы за деньги. Чтобы не ломали корпоративное управление, но "Нафтогаз" сломали. Нельзя вмешиваться государству в Национальный банк. Но Смолия выгнали в прошлом году. Суд должен быть независимым. Но Офис президента хочет, чтобы Татаров через суды решал вопрос. США не нравится. Зато Зеленский спрашивает, какого числа Украину возьмут в НАТО. Ответ - как только вы придерживаться стандартов. Но президент хочет управлять по-своему. Хочет только деньги и защиту от России".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке

В 21-м веке будет соперничество между Китаем и США, добавляет Бобыренко. "Китай большую территорию и население, имеет много возможностей стать лидером. Но это противостояние двух идеологий – авторитарная и демократическая. Так же как это было с Советским Союзом и США в 20-м веке", – говорит политолог.

Председатель фракции" Слуга народа "Давид Арахамия заявил, что их партия намерена перенимать опыт Коммунистической партии Китая в управлении экономикой и построении государства. Председатель партии Александр Корниенко заявил, что совместными принципами "слуг" и коммунистов Китая является то, что любая партия должна работать в интересах своих избирателей.