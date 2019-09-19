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четверг, 19 сентября 2019 01:29

Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США

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Зеленский провел телефонный разговор с вице-президентом США
Зеленский поговорил с Пенсом. Фото: ТСН

Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что в следующем году увеличатся объемы помощи, которую выделяют США для сферы безопасности Украины.

Зеленский сказал во время телефонного разговора с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Майком Пенсом, сообщила пресс-служба главы государства

Глава государства поблагодарил Пенса за его личную роль в принятии решения о продлении программы помощи в сфере безопасности Украине и выразил надежду, что в следующем году объемы такой помощи со стороны США только возрастут.

Также Зеленский подчеркнул важное значение поддержки, которую оказывают Соединенные Штаты для укрепления обороноспособности Украины и реформирования национального сектора безопасности и обороны.

Стороны констатировали плодотворное развитие украинско-американского сотрудничества в сфере энергетики и высказались за его дальнейшее активное расширение.

Президент Украины проинформировал вице-президента Соединенных Штатов о реформах, направленных на искоренение коррупции в нашей стране.

Со своей стороны, Пенс отметил прогресс Украины во внедрении масштабных реформаторских мероприятий и выразил поддержку этих усилий новой украинской власти.

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Президент США Дональд Трамп поручил своей команде по национальной безопасности пересмотреть программу по финансированию поддержки сферы безопасности Украины. Из-за пересмотра программы приостановилась возможность использования предусмотренных в бюджете США 250 млн долларов на политику помощи в сфере безопасности Украине.

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