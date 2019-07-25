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четверг, 25 июля 2019 21:26

Зеленский провел телефонный разговор с Трампом

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Зеленский провел телефонный разговор с Трампом
Зеленский по телефону общался с Трампом. Фото: Euronilht

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 25 июля, провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Как отмечается, Трамп поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов, а Владимира Зеленского - с уверенной победой партии "Слуга народа". Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

"Дональд Трамп убежден, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США. Он также подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность американской стороны способствовать реализации масштабной программы реформ в нашей стране ", - говорится в сообщении.

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В свою очередь Владимир Зеленский поблагодарил Дональду Трампу за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию. Также президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинского-американского взаимодействия во время визита Владимира Зеленского в США.

Президент Владимир Зеленский на встрече с группой послов стран "Большой семерки" и главами представительств ЕС и НАТО обсудил свою программу реформ.

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  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
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