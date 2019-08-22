Зеленский провел телефонный разговор с премьером Британии: о чем говорили

Зеленский во второй раз за месяц поговорил с премьером Великобритании. Фото: https://glavnoe.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Глава государства поблагодарил Джонсону за позицию Великобритании в поддержку Украины, в частности в вопросе недавних заявлений о возможности возвращения России в "Большую семерку", сообщается на сайте офиса президента.



Во время общения лидеры также отметили невозможность восстановления членства РФ в G7. Главной причиной называют систематическое нарушение норм международного права Российской Федерацией, которое подрывает европейскую и мировую безопасность.

Собеседники согласились, что в условиях агрессии РФ в отношении Украины, оккупации Крыма и невыполнение Россией Минских договоренностей невозможно говорить о ее возвращении на международную площадку.

Британский премьер заверил Владимира Зеленского, что такая четкая позиция будет продемонстрирована в ходе очередного саммита "Большой семерки", который состоится 24-26 августа во Франции.

Также Джонсон пригласил Президента Украины посетить Великобританию с официальным визитом. Наконец глава британского правительства поздравил Владимира Зеленского с Днем Независимости и пожелал успехов и процветания народу Украины.

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Это уже второй телефонный разговор Зеленского с Джонсоном. Впервые президент Украины пообщался с новоизбранным премьером Великобритании в начале августа.