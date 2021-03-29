Зеленский против олигархов: какой результат удовлетворит Байдена

 
Ексклюзивы
1/5
Почему предмет "Основы христианской этики" не может быть обязательным в школе
Почему предмет "Основы христианской этики" не может быть обязательным в школе
Просмотров: 153
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Можно ли допускать к обучению невакцинированных школьников - мнение эксперта
Просмотров: 126
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 441
Как сделать детей более ответственными
Как сделать детей более ответственными
Просмотров: 117
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Звонить в экстренные службы и оказывать медицинскую помощь: когда учить этому ребенка
Просмотров: 135
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Экономист рассказал, как повысить прожиточный минимум в Украине
Просмотров: 477
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
"Внукова жена меня поедом ела. Сказала, что хочу бежать" - как выживает "бабдом" в глубинке
Просмотров: 2943
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Пробное ВНО не нужно - эксперт
Просмотров: 135
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 423
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Учителя ориентируются на прошлое - как школьники объясняют провалы на ВНО
Просмотров: 315
Фото
Все фото
6
9
17
6
5
СБУ опубликовала новые доказательства по делу Семенченко и Шевченко
СБУ опубликовала новые доказательства по делу Семенченко и Шевченко
Как изменился Офис президента на четвертый день отмывания: фото до и после
Как изменился Офис президента на четвертый день отмывания: фото до и после
Вручную и немецкими машинами: показали чистку &quot;раскрашенного&quot; ОП
Вручную и немецкими машинами: показали чистку "раскрашенного" ОП
Возле Офиса президента началось &quot;большое отмывания&quot;
Возле Офиса президента началось "большое отмывания"
Надежду Савченко приговорили к 22 годам тюрьмы
Надежду Савченко приговорили к 22 годам тюрьмы
Видео
Все видео
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Под участком люди становились в очередь, брали по 500 грн
Под участком люди становились в очередь, брали по 500 грн
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
Судьям по 100 тыс. грн, а на бумагу нет. Куда идут деньги украинцев
Судьям по 100 тыс. грн, а на бумагу нет. Куда идут деньги украинцев
Медведчук и Козак в дни оккупации Крыма за бесценок получили большой нефтяной бизнес - "Схемы"
Медведчук и Козак в дни оккупации Крыма за бесценок получили большой нефтяной бизнес - "Схемы"
Интервью
1/5
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
"Преступникам достаточно легко похитить такие автомобили" - юрист рассказал, какие модели исчезают чаще всего
Просмотров: 756
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Россия обречена быть украинским противником – Казарин
Просмотров: 441
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Будущее Крыма будут решать россияне-колонизаторы
Просмотров: 423
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Мертвых путают в моргах. А обшитые гробы родом из СССР- владелец ритуальной службы
Просмотров: 1152
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Почему дети не делятся проблемами с родителями
Просмотров: 423
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
28 марта 2021
Просмотров: 819
Незрозуміла політика
– Біда сталася. Мене обікрали. Всі гроші витягнули, – каже дружина. На Мінському масиві в Києві з її сумочки витягнули 1400 гривень. ...
понедельник, 29 марта 2021 19:41

Зеленский против олигархов: какой результат удовлетворит Байдена

  Комментировать
Зеленский против олигархов: какой результат удовлетворит Байдена
Пока Зеленский добился незначительных успехов. Фото: president.gov.ua

Украина стремиться продемонстрировать президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, что нацелена на деолигархизацию.

И тон отношений Вашингтона и Киева будет зависеть от успеха проделанных шагов президентом Владимиром Зеленским, пишет издание The Washington Post.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названа причину, из-за которой Украина не реагирует на санкции США против Коломойского

Байдена смогут удовлетворить только коренные политические и экономические реформы Украины. Но Зеленский пока добился лишь ограниченных успехов в борьбе с властью олигархов, подчеркивает издание.

В то же время, говорится в статье, Вашингтон считает, что обеспечил Зеленского новыми инструментами для такой борьбы, введя санкции против Игоря Коломойского.

Ранее аналитик Украинского института будущего спрогнозировал действия Зеленского по борьбе со всеми олигархами сразу.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Зеленский против олигархов: какой результат удовлетворит Байдена». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
марта

Украинское оружие больше не будут поставлять оккупантам

Самое читаемое
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
Студентка бросила учебу и разбогатела на продаже откровенных фото
6
 Просмотров: 6606
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
Как выглядели крымские курорты в 1960-х - подборка фото
14
 Просмотров: 6282
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: &quot;горячие&quot; фото тату-модели
Самую татуированную женщину страны затравили в сети за необычную внешность: "горячие" фото тату-модели
7
 Просмотров: 4797
Евгения Власова спела свою легендарную песню с участником на &quot;Голосе страны&quot;. Видео
Евгения Власова спела свою легендарную песню с участником на "Голосе страны". Видео Просмотров: 4329
&quot;Сотрудники издевались, зная, что не могу вернуться в оккупированный Донецк&quot;
"Сотрудники издевались, зная, что не могу вернуться в оккупированный Донецк"
 Просмотров: 4023
Политика
Российские стендаперы, которые выступали в оккупированном Крыму, едут с концертами в украинские города
Российские стендаперы, которые выступали в оккупированном Крыму, едут с концертами в украинские города Просмотров: 189
По делу ПВК мужчину отправили под домашний арест
По делу ПВК мужчину отправили под домашний арест Просмотров: 144
Уволенный Тупицкий созывает заседание КСУ
Уволенный Тупицкий созывает заседание КСУ 2 Просмотров: 531
Украинская делегация не будет участвовать в ТКГ из-за "террористки"
Украинская делегация не будет участвовать в ТКГ из-за "террористки" Просмотров: 450
Тупицкого и Касминина не пустили на "рабочее место"
Тупицкого и Касминина не пустили на "рабочее место" Просмотров: 297
Больше всего комментируют
5
В Раду может попасть организатор "референдума ДНР" и обладатель российского паспорта
2
Гороскоп на 28 марта: кого ждет финансовый взлет
2
Резников рассказал о видении правительства по восстановлению Донбасса
2
"Невозможно гарантировать безопасность" - Мендель о выборах на Донбассе
2
Уволенный Тупицкий созывает заседание КСУ
Голосов: 6373
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть