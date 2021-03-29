Зеленский против олигархов: какой результат удовлетворит Байдена

Пока Зеленский добился незначительных успехов. Фото: president.gov.ua

Украина стремиться продемонстрировать президенту Соединенных Штатов Джо Байдену, что нацелена на деолигархизацию.

И тон отношений Вашингтона и Киева будет зависеть от успеха проделанных шагов президентом Владимиром Зеленским, пишет издание The Washington Post.

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Байдена смогут удовлетворить только коренные политические и экономические реформы Украины. Но Зеленский пока добился лишь ограниченных успехов в борьбе с властью олигархов, подчеркивает издание.

В то же время, говорится в статье, Вашингтон считает, что обеспечил Зеленского новыми инструментами для такой борьбы, введя санкции против Игоря Коломойского.

Ранее аналитик Украинского института будущего спрогнозировал действия Зеленского по борьбе со всеми олигархами сразу.