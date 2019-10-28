Зеленский прокомментировал увольнение главы Луганской ОГА

Зеленский уволил пред главу Луганской ОГА. Фото: Корреспондент

Президент Владимир Зеленский заявил, что назначил нового главу Луганской ОГА, поскольку предшественник был "не очень быстрый".

"У нас Сергей Гайдай новый председатель Луганской ОГА. Я хочу поблагодарить того губернатора, который у нас здесь был. Был не долго, так как при всем уважении, мы договаривались, что нам надо делать вещи некоторые, кроме слов, очень быстро. Он не очень быстрый, скажем так. Верю и надеюсь, вы будете дольше", - сказал глава государства, передает УП.

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Напоминаем, 25 октября президент Владимир Зеленский назначил Сергея Гайдая председателем Луганской областной государственной администрации. Другим своим указом президент уволил Виталия Комарницкого с должности главы Луганской ОГА.