Назначили нового руководителя Луганской ОГА

Сергей Гайдай возглавил Луганскую ОГА. Фото: Hromadske

Новым главой Луганской ОГА стал Сергей Гайдай.

Указ о его назначении, который 25 октября подписал президент Владимир Зеленский, опубликовали на сайте главы государства.

"Назначить Гайдая Сергея Владимировича председателем Луганской областной государственной администрации", - сказано в документе.

О новом руководителе Луганской ОГА не очень много информации в открытых источниках. Известно, что он родился в 1975 году в Северодонецке Луганской области. В свое время он был одним из однопартийцев Николая Катеринчука и представлял киевский центр его партии "Европейская платформа". В 2014-2015 годах был советником главы Обуховской РГА, а в 2015 стал депутатом Мукачевского районного совета от "Блока Петра Порошенко".

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Также согласно представленной декларации, Гайдай возглавлял Мукачевскую районную государственную администрацию и получил там за год 175 000 гривен зарплаты. Также он задекларировал 40 000 евро наличных средств. Больше в декларации Гайдая нет абсолютно ничего - ни членов семьи, ни движимого или недвижимого имущества. Что интересно - это уже третья его декларацию в должность. Сначала Гайдай был кандидатом на должность заместителя председателя Закарпатской ОГА, затем - председателя Кировоградской ОГА. 21 октября обнародовал декларацию на должность председателя Луганской ОГА.

Кабинет министров Украины согласовал назначение бизнесмена Алексея Чернышева новым председателем Киевской областной государственной администрации. Соответствующее решение принято 20 октября на заседании правительства.