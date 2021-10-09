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суббота, 09 октября 2021 16:46

Зеленский прокомментировал срыв избрания руководителя САП

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Зеленский прокомментировал срыв избрания руководителя САП
Конкурсная комиссия должна выполнить свой долг, - Зеленский. Фото: president.gov.ua

Члены комиссии по избранию нового руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) должны выполнять свой долг.

Так президент Владимир Зеленский отреагировал на задержку заседание комиссии 9 октября.

"Не услышал адекватных объяснений задержки конкурса для избрания нового руководителя САП. Члены конкурсной комиссии должны выполнить свой долг, как положено. Для Украины эффективность работы антикоррупционных институтов является приоритетом", - написал президент в Twitter.

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9 октября комиссия не смогла собраться из-за отсутствия кворума. Заседание было запланировано на 10:00. Однако член комиссии Андрей Гуджал на нем не появился.

Европейский союз и США призвали возобновить работу комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Срывом заседания они "очень разочарованы".

Посольства ЕС и США в Украине заявляли, что от прозрачного избрания нового руководителя САП будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

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Дата
09
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