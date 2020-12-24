Зеленский продолжил особый статус Донбасса

Зеленский подписал закон о продлении особого статуса Донбасса. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон, продлевающий до конца 2021 года действие закона об особом статусе Донбасса.

Соответствующая информация есть на сайте Верховной Рады.

Парламентарии одобрили документ в целом 15 декабря. Решение поддержали 304 нардепа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рада продлила на год "особый статус" Донбасса. Как голосовали

В общем соответствующий закон ВР приняла еще в сентябре 2014-го на 3 года. А в октябре 2017 года срок действия закона продлили на год, в октябре 2018-го - до 31 декабря 2019 года, а в декабре 2019-го - до 31 декабря 2020 года. Но он так и не заработал.

Согласно закону, особый порядок самоуправления в ОРДЛО может быть введен только после выполнения всех условий, изложенных в статье 10-й закона, в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

7-й год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.