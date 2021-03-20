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суббота, 20 марта 2021 06:30

Зеленский продлил санкции против двух российских банков

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Зеленский продлил санкции против двух российских банков
Продлены санкции против двух российских банков. Фото: РБК

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против российских банков Сбербанка и Проминвестбанка.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", — сообщает Офис президента.

Контролировать выполнение санкций должен секретарь СНБО Алексей Данилов.

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В марте 2017 года Украина ввела санкции против всех пяти работающих в стране структур российских госбанков: Сбербанка и ВТБ, БМ Банка ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур. 11 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение продлить еще на три года санкции против двух российских банков.

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