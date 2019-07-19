Зеленский призвал украинцев пройти опрос. Фото: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев принять участие в онлайн-опросе относительно трудностей в пользовании государственными услугами.

"Каждый украинец, и я лично сталкивался с, мягко говоря, недоразумениями, получая ту или иную государственную услугу. Поэтому я горячо верю в проект" Государство в смартфоне ", - написал Зеленский в Facebook.

Зеленский прикрепил к своему посту ссылку, в которой пользователей просят ответить на два вопроса: На какие трудности вы попадаете, пользуясь государственными услугами?

В чем для вас главная ценность государственных услуг онлайн?.

"Это прогрессивная инициатива, цель которой - изменить взаимодействие государства с людьми. Государство должно стать сервисом. В конце концов, для этого мы и работаем", - уверен президент.

"Этот проект должен учесть потребности каждого гражданина и исправить все недостатки устаревшей системы. Поэтому нам нужны ваши мысли. Поэтому лично прошу каждого принять участие в опросе по ссылке", - отметил Зеленский.

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