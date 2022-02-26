Зеленский призвал принять Украину в ЕС

Президент Владимир Зеленский призвал принять Украину в Евросоюз.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Instagram.

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"Настал решающий момент, чтобы раз и навсегда закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в ЕС. Обсудил с Шарлем Мишелем дальнейшую действенную помощь и героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее", - отметил президент.

26 февраля президент Владимир Зеленский записал очередное видеообращение. В нем он призвал не верить фейкам, он в Украину и уезжать не собирается.

"Никакое оружие мы не сложим", - заявил президент.

Президент России Владимир Путин около 4 часов 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины. В разных городах нашего государства раздаются взрывы. Враг атаковал пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска. Атаки происходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.