Зеленский присвоил звание Героя Украины исследователю трагедии Бабьего Яра

Зеленский посмертно дал звание Героя Украины историку Левитасу, который исследовал трагедию Бабьего Яра. Фото: скриншот с видео "Илья Левитас Дневник моей жизни. 1) антисиметизм"

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым посмертно присвоил историку Илье Левитасу звание Героя Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Представление на присвоение поступило от Минкульта накануне 80-й годовщины трагедии Бабьего Яра. Ее изучением и памятью жертв и занимался историк.

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"(Левитас стал Героем Украины. - Gazeta.ua) за вклад в возрождение и развитие национальных культур Украины, сохранение и памяти о трагедии Бабьего Яра, консолидацию украинского общества, многолетнюю общественную и просветительскую деятельность", - говорится в сообщении.

По инициативе и под непосредственным руководством Левитаса создали фонд "Память Бабьего Яра", который он возглавлял до смерти. Фонд проделал огромную работу по сохранению в памяти людей трагедии, случившейся в урочище Бабий Яр в годы нацистской оккупации, добавили в ОП.

Илья Левитас родился 11 декабря 1931 года в столице Узбекистана Ташкенте. Он автор и составитель 34 книг по истории еврейского народа, в том числе 12 книг о трагедии Бабьего Яра. Автор более 220 статей. В 1989-м учредил Совет национальных обществ Украины, который существует и по сей день и объединяет сотни местных организаций десятков национальностей. В том же году Левитас основал и возглавил первую еврейскую всеукраинскую организацию - Общество еврейской культуры Украины, которая в 1992 году вошла в состав Еврейского совета Украины. Умер ученый 4 августа на 82-м году жизни в Киеве.