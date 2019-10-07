Зеленский пристроил экс-супругу Портнова

Президент Украины Владимир Зеленский указом назначил 20 судей в местные суды.
Об этом говорится в указе №735 / 2019 на сайте главы государства.
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В постановлении назначили в местных общих судах на должности людей.
Судьи Погребищенского районного суда Винницкой области Бойко Антона Витальевича;
Судьи Хмельницкого горрайонного суда Винницкой области Вергелеса Валерия Александровича;
Судьи Луцкого горрайонного суда Волынской области Покидюка Вячеслава Николаевича;
Судьи Пятихатского районного суда Днепропетровской области Фирс Юлию Викторовну;
Судьи Житомирского районного суда Житомирской области Буткевич Максима Ивановича;
Судьи Олевского районного суда Житомирской области Винара Любомира Викторовича;
Судьи Радомышльского районного суда Житомирской области Сиренко Наталья Станиславовна;
Судьи Хортицкого районного суда города Запорожья Мурашову Наталья Анатольевна;
Судьи Лисичанского городского суда Луганской области Калмыков Юлию Александровну;
Судьи Червоноградского городского суда Львовской области Рудакова Дмитрия Игоревича;
Судьи Яворивского районного суда Львовской области Швед Наталью Петровну;
Судьи Братского районного суда Николаевской области Скарницьку Инну Борисовну;
Судьи Красноокнянского районного суда Одесской области Бурдинюк Елену Сергеевну;
Судьи Заричненского районного суда Ровенской области Снитчук Руслану Михайловну;
Судьи Балаклейского районного суда Харьковской области Феленк Юрия Анатольевича;
Судьи Харьковского районного суда Харьковской области Березовской Ирину Валерьевну;
Судей Чернобаевского районного суда Черкасской области Кваша Ирину Михайловну, Левченко Василия Васильевича;
Судьи Бахмачского районного суда Черниговской области Лободу Наталью Витальевну;
Судьи Оболонского районного суда города Киева Белоконну Инну Викторовну.
Новым председателем Конституционного суда на спецзаседании судей 17 сентября избрали Александра Тупицкого. Он имеет недвижимость в Крыму и Донецке.
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