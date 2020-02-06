Зеленский пришел на фракцию. "Слуги" блокируют трибуну

Президент Владимир Зеленский пришел на заседание фракции "Слуга народа". Между тем представители монобильшинства собрались возле трибуны в сессионном зале.

Президент уговаривает народных депутатов голосовать за земельную реформу, пишет "Українська правда" со ссылкой на источник в СН.

Заседание фракции началось в 9 утра, до начала работы парламента в 10 утра он уже закончится.

Как ожидается, в четверг Верховная Рада будет рассматривать законопроект об открытии рынка земли.

Кадровые вопросы Кабинета министров президентская фракция не обсуждает, хотя это также планировалось.

Между тем народный депутат Алексей Гончаренко пишет в Telegram: "Слуги блокируют трибуну".

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