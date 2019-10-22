Зеленский принял участие в интронизации японского императора

Украина является одной из почти 200 стран, представители которых прибыли в Токио для участия в церемонии Фото: Факты

Президент Владимир Зеленский и Елена Зеленская приняли участие в интронизации японского императора Нарухито.

"Для меня большая честь принять участие в интронизации императора Нарухито. Проведение древнего обряда в современной Японии является примером того, как в одном государстве могут сосуществовать и глубокое уважение к традициям и внедрение новейших высоких технологий для улучшения жизни каждого человека", - сказал президент.

Украина является одной из почти 200 стран, представители которых прибыли в Токио для участия в церемонии. Церемония интронизации продолжалась более получаса.

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Последнее восхождение на трон японского императора произошло 30 лет назад. Владимир Зеленский стал первым украинским президентом, который побывал на интронизации.

Президентская чета Зеленских посетили с официальным визитом Японию. Фотографии появились в Instagram первой леди. Супруги собираются принять участие в церемонии интронизации императора Нарухито.