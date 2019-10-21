"Устали радоваться за других" – Зеленскую упрекнули за постоянные поездки

Фото: @olenazelenska_official

Президентская чета Зеленских посетили с официальным визитом Японию.

Фотографии появились в Instagram первой леди.

Супруги собираются принять участие в церемонии интронизации императора Нарухито.

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Фото сделаны после того, как супруги опустилось с трапа самолета. Для визита в Японию Зеленская выбрала серый пиджак с вышивкой цветов и длинную темно-синюю юбку.

"Впереди - очень насыщенные дни. Пользуясь случаем, планирую посетить Центр здоровья, познакомиться с программой питания японских школьников и инклюзивной инфраструктурой города Токио. Уверена, опыт такой прогрессивной страны как Япония будет чрезвычайно полезным, ведь создание равных возможностей для всех граждан нашей страны является очень важной миссией для меня как жены президента", - подписала публикацию первая леди.

Подписчики Зеленской вмиг отреагировали на новую публикацию.

"Вы умница, очень правильные темы для Украины выбираете", "Устали радоваться за других, хотелось бы за Украину радоваться", "Нам до Японии, как до Луны", "А какой толк от этих поездок?", "Изящный цветок, а не женщина", - пишут они.

Первая леди Елена Зеленская сопровождала президента Украины Владимира Зеленского во время официальной поездки в столицу Латвии. В сети появились первые фото стильного наряда жены гаранта.