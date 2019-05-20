Зеленский принес присягу военным

Новоизбранный Президент Украины Владимир Зеленский принял командование Вооруженными силами Украины после инаугурации.

Событие состоялось 20 мая в Мариинском парке. Украинские военные присягнули на верность новому президенту Украины как верховному главнокомандующему.

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Сегодня, 20 мая, новоизбранный президент Владимир Зеленский принес присягу народу Украины.

Зеленский уже попросил членов Кабинета министров уйти в отставку. Также, призвал чиновников отказаться от своих портретов в кабинетах.