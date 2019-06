Президент Украины Владимир Зеленский прилетел в Париж с однодневным официальным визитом.

Украинский президент посетит Сенат Франции, пишет 24 канал.

Потом Зеленский встретится с Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. В 16.30 главы государств проведут совместную пресс-конференцию.

Thrilled to welcome Ukrainian President @ZelenskyyUa at STATION F today! 🇺🇦 pic.twitter.com/bz6Ll3cNKt