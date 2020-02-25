Зеленский приказал закрыть все долги перед шахтерами и поставил ультиматум правительству

Долги надо закрыть в марте-апреле, говорит Зеленский.

В апреле все долги по зарплате перед шахтерами должны быть закрыты.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на Всеукраинском совещании работников угольной отрасли во вторник.

"То, что я слышу в последние месяцы, - это долги шахтерам по зарплате. Начиная с 14,15,16-го годов. На сегодня это более миллиарда. Очень прошу в ближайшие 2 месяца закрыть все долги полностью перед шахтерами.

Если не будем это закрывать, пропустим хоть сутки, тогда, мне кажется, будет справедливо, если все правительство не будет получать зарплату в этом месяце", - заявил Зеленский.

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Три недели назад президент Владимир Зеленский приезжал на шахту "Межиричанская" в городе Червоноград, где представил председателя Львовской ОГА Максима Козицкого. О частичном погашении зарплат шахтерам сообщали в правительстве.