Кабмин направил 322,6 млн грн на зарплаты шахтерам

Правительство частично погасил задолженность по зарплатам шахтеров. Фото: Укринформ

Кабмин во вторник, 23 декабря, частично погасил задолженность по выплате зарплаты шахтерам.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале

"Казначейство уже перечислило 322,6 млн грн на выплату зарплаты шахтерам. Правительство приняло соответствующее решение на очередном заседании 18 декабря", - говорится в сообщении.

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На 6 шахтах Львовщины правоохранители провели спецоперацию и обыскали предприятия. Устанавливают причастность руководителей к злоупотреблениям на шахтах.