Кабмин направил 322,6 млн грн на зарплаты шахтерам

Кабмин во вторник, 23 декабря, частично погасил задолженность по выплате зарплаты шахтерам.
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале
"Казначейство уже перечислило 322,6 млн грн на выплату зарплаты шахтерам. Правительство приняло соответствующее решение на очередном заседании 18 декабря", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Импорт электроэнергии из РФ грозит уничтожением угольной отрасли – Волынец
На 6 шахтах Львовщины правоохранители провели спецоперацию и обыскали предприятия. Устанавливают причастность руководителей к злоупотреблениям на шахтах.
×
Комментарии