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четверг, 06 февраля 2020 16:11

Зеленский приехал на Львовщину и представил главу ОГА

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Президент Владимир Зеленский приехал на шахту "Межиричанская" в городе Червоноград Львовской области.

Он был с министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем, вице-премьером - министром развития громад и территорий Денисом Шмыгалем.

Во время осмотра шахты Зеленский повысил голос на охранников, призвал пропустить журналистов с камерами:

 

"Ребята, ну дайте им зайти. Ну вот с этой стороны журналисты. Ну иди, иди сюда. Идите, проходите".

 

Зеленский представил председателя Львовской облгосадминистрации Максима Козицкого.

  Максим Козицкий справа от президента.
Максим Козицкий справа от президента.

"Почему именно этот человек? Это львовянин Максим Козицкий, он закончил много различных вузов - Львовский медицинский университет, Киево-Могилянку, университет имени Франко. То есть человек опытный, профессиональный. Искали сильного менеджера. 20 лет менеджерского опыта. Прошел с самого начала до высшего уровня", - заявил президент.

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Зеленский сказал, что задолженность по зарплате перед работниками госпредприятия Львовуголь - 175 млн грн.

"Будем ее закрывать. Начнем с задолженности по этой шахте. До конца февраля должны закрыть 22 миллиона", - заявил он.

38-летний Максим Козицкий был директором компании "Эко-Оптима", которая занимается возобновляемой энергетикой.

На прошлой неделе Кабинет министров согласовал назначение Никиты Михайлюка председателем Закарпатской облгосадминистрации.

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