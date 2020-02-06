Зеленский приехал на Львовщину и представил главу ОГА

Президент Владимир Зеленский приехал на шахту "Межиричанская" в городе Червоноград Львовской области.
Он был с министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем, вице-премьером - министром развития громад и территорий Денисом Шмыгалем.
Во время осмотра шахты Зеленский повысил голос на охранников, призвал пропустить журналистов с камерами:
"Ребята, ну дайте им зайти. Ну вот с этой стороны журналисты. Ну иди, иди сюда. Идите, проходите".
Зеленский представил председателя Львовской облгосадминистрации Максима Козицкого.
"Почему именно этот человек? Это львовянин Максим Козицкий, он закончил много различных вузов - Львовский медицинский университет, Киево-Могилянку, университет имени Франко. То есть человек опытный, профессиональный. Искали сильного менеджера. 20 лет менеджерского опыта. Прошел с самого начала до высшего уровня", - заявил президент.
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Зеленский сказал, что задолженность по зарплате перед работниками госпредприятия Львовуголь - 175 млн грн.
"Будем ее закрывать. Начнем с задолженности по этой шахте. До конца февраля должны закрыть 22 миллиона", - заявил он.
38-летний Максим Козицкий был директором компании "Эко-Оптима", которая занимается возобновляемой энергетикой.
На прошлой неделе Кабинет министров согласовал назначение Никиты Михайлюка председателем Закарпатской облгосадминистрации.
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