Зеленский пригласил украинцев в Мариинский парк

Зеленский пригласил украинцев на инаугурацию. Фото: УНИАН

Новоизбранный президент Владимир Зеленский приглашает украинцев прийти в столичный Мариинского парка 20 мая, в день инаугурации.

Он написал в Facebook, что хотел бы принести президентскую присягу, смотря народу в глаза.

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"Но, к сожалению, по регламенту это произойдет в зале Верховной Рады, перед депутатами. Я приглашаю всех желающих утром 20 мая к Мариинскому парку, откуда я отправлюсь в Верховную Раду. Там же на больших экранах вы сможете увидеть мою клятву вам. Буду чувствовать, что вы рядом", - написал Зеленский.

Участие в инаугурации Владимира Зеленского подтвердили президенты стран Балтии, Грузии и Венгрии.