Зеленский пригласил лидера ОАЭ посетить Украину с визитом

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили дальнейшее экономическое сотрудничество двух стран. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.
Так, в начале переговоров Зеленский поздравил собеседника с 50-летием создания ОАЭ, отдельно отметив значительные достижения Эмиратов в сферах обеспечения экономического роста, развития науки и защиты окружающей среды.
Далее стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, в частности в инвестиционной сфере - с целью реализации в Украине проектов в области инфраструктуры, энергетики и агропромышленного комплекса.
Наконец, глава Украинского государства пригласил шейха посетить Украину с визитом.
Президент Владимир Зеленский скоро созвонится с президентом США Джо Байденом.
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