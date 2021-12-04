Зеленский пригласил лидера ОАЭ посетить Украину с визитом

В ходе беседы стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество. Фото: Офис ОП

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммад бин Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора обсудили дальнейшее экономическое сотрудничество двух стран. Об этом сообщила пресс-служба украинского лидера.

Так, в начале переговоров Зеленский поздравил собеседника с 50-летием создания ОАЭ, отдельно отметив значительные достижения Эмиратов в сферах обеспечения экономического роста, развития науки и защиты окружающей среды.

Далее стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, в частности в инвестиционной сфере - с целью реализации в Украине проектов в области инфраструктуры, энергетики и агропромышленного комплекса.

Наконец, глава Украинского государства пригласил шейха посетить Украину с визитом.

Президент Владимир Зеленский скоро созвонится с президентом США Джо Байденом.