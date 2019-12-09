Зеленский прибыл в Елисейский дворец. Россияне устроили провокацию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Елисейский дворец в Париже.

Его встречал президент Франции Эмманюэль Макрон.

Зеленского встретил Макрон

Представители российских СМИ в это время устроили провокацию.

Они перекрикивали торжественное звучание церемонии встречи: "Что вы считаете успехом, господин Зеленский? Господин Зеленский, что для вас будет успехом?".

Зеленский не обращал внимания на кремлевских пропагандистов и двигался по лестнице с французским коллегой во дворец. Оба улыбались друг другу.

Президент Украины не использовал лимузинов. Прибыл на обычном легковом автомобиле марки "Renault".

За 10 минут во двор дворца подъехал президент РФ Владимир Путин. Его тоже встречал Макрон.

Путин приехал на лимузине.