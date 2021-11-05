Зеленский предупредил олигархов о "черной странице"

Зеленский заявил о "правилах равных для всех". Фото: president.gov.ua

Теперь у олигархов есть только два пути.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

"Первый – стать прозрачным, честным бизнесом и работать "в белую".

Второй – пытаться играть по старым правилам, чем начать черную страницу своей истории", - заявил Зеленский в Facebook.

"В 1991 году Украина восстановила свою независимость, но долгое время оставалась зависимой. В зависимости от интересов крупного бизнеса и большой политики. За это время они не просто тесно сплелись. Между ними вырос знак равно.

Как в известной дилемме "Что было раньше?", уже не вспомнить, кто кого создал: политики, которые стремились владеть большим состоянием, или владельцы большого состояния, которые стремились владеть политиками. Очевидно одно: и первые, и вторые никогда не имели родины. Украина была для них просто ресурсной базой. Государственный бюджет – источником прибыли.

А государственный интерес Украины – незнакомыми, смешными словами.

Сегодня я подписал закон, который коренным образом изменит это", - написал.

Зеленский заявил о "правилах равных для всех".

"Где политики защищают интересы более 40 миллионов граждан. Где бизнес существует при содействии государства, а не за счет государства", – сообщил.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пока Зеленский обещает равные возможности, его окружение гоняет на номерах без штрафов

5 ноября президент подписал закон об олигархах. Перед этим Верховная Рада устранила несогласованности в законе. Признавать личность олигархом будет Совет национальной безопасности и обороны. Это будет делать по представлению правительства, Национального банка, члена СНБО, СБУ, Антимонопольного комитета.