Зеленский предупредил о шокирующих последствиях быстрого снятия карантина

Мероприятия во время карантина жесткие, но правильные, говорит президент. Фото: Reuters

Карантин в Украине будут смягчать постепенно. Полная его отмена сейчас может привести к катастрофическим последствиям. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в видеообращении в понедельник.

"Да, есть негативное влияние карантина на экономику, потери от него болезненны, но потенциальные потери от высокой заболеваемости и смертности катастрофические.

Согласно исследованиям, полная отмена карантина будет иметь шокирующие последствия. Если завтра мы вернемся к привычному для нас ритму жизни - это потенциально плюс 120 тыс. смертей до конца года", - сказал глава государства.

Зеленский объяснил, что именно поэтому смягчение карантина будет поэтапным. Первое смягчения состоится 11 мая. Будут открыты, в частности, парки, скверы, салоны красоты, летние площадки кафе и рестораны.

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"Актуальная на сегодня статистика дает нам надежду на будущее. Однако ситуация могла быть другой. Мы могли иметь не 12 тысяч, а 200 тысяч больных.

Есть две причины, почему удалось избежать критического сценария. Первая - вовремя принятые меры. Жесткие, но, как показало время, правильные. Вторая - заслуга наших украинских врачей. Их профессионализм, мужество и самоотверженность на передовой борьбы с коронавирусом", - сказал президент.

Кабинет министров продолжит карантин в Украине до 22 мая. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства.