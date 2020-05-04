Карантин в Украине продолжают

В Украине от Covid-19 умерли 303 человека. Фото: Reuters

Кабинет министров продолжит карантин в Украине до 22 мая.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на внеочередном заседании правительства.

"Карантин будет продлен сейчас до 22 мая. Далее посмотрим, как будет двигаться пандемия в мире и как будет происходить колебания кривой заболеваемости в Украине", - сказал Шмыгаль.

Вместе с тем с 11 мая правительство планирует ослабить ограничительные меры.

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Карантин в Украине ввели с 12 марта с продолжением до 11 мая. Закрыли развлекательные и заведения общественного питания. Украинцы обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. По состоянию на утро 4 мая в Украине зарегистрировали 12 331 инфицированного коронавирусом. Из них 303 умерли. Выздоровели - 1619.