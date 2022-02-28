Зеленский предоставил безвизовый режим иностранцам, желающим воевать за Украину

Зеленский предоставил безвизовый режим для иностранцев. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский предоставил временный безвизовый въезд всем иностранцам, желающим защищать Украину.

Указ появился на сайте Офиса президента и действовал с момента его обнародования.

"В связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины постановляю ввести с 1 марта 2022 временно на период действия военного положения до принятия Президентом Украины соответствующего решения безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины, кроме граждан государства, признанного государством-агрессором". говорится в указе.

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Кабинету Министров Украины поручено принять меры, вытекающие из этого Указа.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.