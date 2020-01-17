Зеленский предлагает разъединить объединенные министерства

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Президент Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Алексеем Гончаруком вопрос разъединения министерств, которые объединили в начале работы этого правительства

Зеленский сказал, что решение об объединении министерств было правильным, но пришло время его пересмотреть. Об этом шла речь в видеоролике разговора, который распространил Офис президента.

"У нас не очень большой бюджет, поэтому по этой причине мы объединяли некоторые министерства. Мне кажется, что время показало, что некоторые министерства должны быть разделены", - сказал он.

В частности, он указал на Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства: "Оно занимается всем, включая сельское хозяйство. Сейчас нужен новый концепт и новый подход".

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Также Зеленский вспомнил Министерство культуры, молодежи и спорта и Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

Предложения о разъединении ведомств должен предоставить премьер-министр.

Президент Владимир Зеленский решил дать премьер-министру Алексею Гончарук и его правительства шанс работать дальше. Сегодня утром, 17 января, Гончарук написал заявление об отставке и передал его Зеленскому. Это произошло после того, как в сеть попала запись, на которой якобы премьер критикует президента за примитивное понимание экономических процессов в стране.