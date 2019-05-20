Зеленский - правительству: Можете взять лист, ручку и освободить свои места

Нынешний состав правительства работает с апреля 2016-го. Фото: dt.ua

Президент Владимир Зеленский призвал членов Кабинета министров уйти в отставку.

Об этом он сказал во время своего выступления с трибуны парламента.

"Позвольте мне процитировать американского актера, который стал классным американским президентом: "Правительство не решает наших проблем. Правительство и есть нашей проблемой". Не понимаю наше правительство, которое только разводит руками и говорит, что ничего не может сделать. Это неправда. Можете. Вы можете взять лист, ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях, а не о следующих выборах. Думаю, люди это оценят", - сказал Зеленский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Анонсировали первое кадровое решение Зеленского

Сегодня, 20 мая, новоизбранный президент Владимир Зеленский принес присягу народу Украины.