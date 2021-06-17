Зеленский позвонил новому премьеру Израиля. О чем говорили

Фото: ua.news

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом.

Зеленский поздравил его с назначением на должность и формированием нового правительства страны, сообщает пресс-служба главы государства.

В телефонном разговоре собеседники отметили успешный старт Соглашения о свободной торговле между Израилем и Украиной.

Зеленский пригласил Беннета посетить Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы в Киеве и мероприятиях по случаю 30-й годовщины Независимости нашего государства.

Президент проинформировал о запланированных мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра и выразил надежду на самый высокий уровень представительства израильской стороны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Израиль открыл границы для украинцев: новые требования

14 июня в Израиле приступил к работе премьер-министр Нафтали Беннет. Состав нрвого правительства был утвержден накануне. В новом Кабинете министров впервые за 12 лет нету представителей политсилы Биньямина Нетаньяху.