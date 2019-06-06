Владимир Зеленский. Фото: Радио

Президент Владимир Зеленский поздравил журналистов с профессиональным праздником.

Об этом он написал в Twitter.

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"У вас много талантов. Но один я ценю превыше всего: вы не даете расслабиться. За это я вам очень благодарна. Прошу одно: продолжайте так и дальше, не давайте спуску никому – ни настоящим, ни бывшим, ни будущим. Потому что за вами должна быть только правда и ничего, кроме правды. С Днем журналиста!" - говорится в сообщении.

Владимир Зеленский вернул гражданство Украины Михеилу Саакашвили, потому что хотел восстановить справедливость.