Зеленский поздравил военных с Международным днем миротворца

Автор: facebook.com Зеленский поздравил членов украинских миротворческих миссий

Президент Владимир Зеленский поздравил членов украинских миротворческих миссий с Международным днем ​​миротворца.

"Опыт многих наших миротворцев стал важнейшим в то время, когда пришлось защищать мир в собственной стране", - сказал он.

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"Мы помним сыновей и дочерей Украины, которые погибли, спасая мирное население в своем государстве и за рубежом", - отметил Зеленский.

Президент выразил надежду, что наступит тот день, когда украинские военные снова будут выполнять только миротворческие миссии.

Украинские миротворцы спасли военного из Республики Малави, который потерялся в джунглях Демократической Республики Конго.