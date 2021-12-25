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суббота, 25 декабря 2021 11:06

Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

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Зеленский поздравил украинцев с Рождеством
Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством. Фото: скриншот с видео

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Рождеством.

Зеленский записал свое поздравление в новогоднем городке на Банковой. Видеоролик опубликовали на странице президента в Facebook.

"Дорогие граждане, на днях миллионы людей в Украине и на планете Земля отмечают Рождество Христово! Символ лучших человеческих добродетелей – любви, доброты и милосердия. Пусть они объединяют каждую нашу семью и нашу одну большую семью – Украину! В эти дни мы забываем обо всем плохом, прощаем друг другу обиды. Верим в завтра, что наполнено согласием, гармонией и миром. Будем искренними в наших стремлениях не только раз в год, и тогда это обязательно сбудется", - сказал Зеленский.

Президент пожелал украинцам здоровья и достатка.

"Желаю всем крепкого здоровья, большого достатка и счастливого Рождества! Христос родился! Славим Его!", - подчеркнул он.

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25 декабря христиане западного обряда отмечают Рождество. Украинцы на государственном уровне его будут праздновать в пятый раз.

До 2017 года в Украине официально отмечали только Рождество 7 января. Однако с тех пор празднуем каждый год и 25 декабря. Этот день является официальным выходным. В этом году он пришелся на субботу, так что в понедельник украинцы не будут работать.

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