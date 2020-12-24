Зеленский поздравил украинцев с Рождеством

Президент Владимир Зеленский записал поздравления с Рождеством Христовым. Видео опубликовал в четверг вечером.

"Сердечно поздравляю граждан Украины и миллионы людей во всем мире, которые отмечают в эти дни величественный праздник Рождества Христова. Всех, кто соберется сегодня в кругу родных и дорогих людей, чтобы провести Сочельник и встретить первую звезду на вечернем небе", - сказал президент.

Зеленский заявил, что 2020 год был "полон тяжелых испытаний".

"Мы держим дистанцию, но не отворачиваемся друг от друга. Пусть с Рождеством в каждую семью придет согласие, в каждый дом - достаток. А на украинскую землю - тысячелетние мир и процветание", - сказал он.

"Христос родился! Славим его!", - обратился Зеленский.

Украинцы в этом году в четвертый раз официально будут праздновать Рождество по григорианскому календарю. С 2017 года 25 декабря объявлено выходным днем. Ранее украинцы на государственном уровне праздновали Рождество только 7 января.