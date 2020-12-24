Рождество западного обряда: главные традиции и символы празднования

25 декабря христиане западного обряда отмечают Рождество Христово.

Украинцы в этом году в четвертый раз официально будут праздновать Рождество по григорианскому календарю. С 2017 года 25 декабря объявлено выходным днем. Ранее украинцы на государственном уровне праздновали Рождество только 7 января.

Рождество отмечают в честь рождения в Вифлееме Сына Божьего у Девы Марии. Весть о рождении Христоса пастухам принесли Ангелы. Позже пришли волхвы-мудрецы с Востока, которые из легенд знали о появлении Мессии. Дорогу к городу им указала яркая звезда. Сцена рождения Христа в пещере, в которой прятали скот от непогоды, стала главным символом праздника, поэтому сейчас храмы оформляют яслями с Иисусом, Девой Марией и святыми Иосифом, пастухами и домашними животными.

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Празднование начинается вечером 24 декабря, когда вся семья собирается за столом. После появления на небе первой звезды можно приступать к праздничной трапезе. Праздничный стол на Рождество должен быть без жирной пищи и алкоголя. Обязательное место занимает кутья-традиционное блюдо из отварных злаков, куда добавляют также мед, мак и орехи. На рождественский стол, в частности, принято подавать запеченную индейку с различными соусами или гуся с яблоками и капустой.

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Основным символом Рождества западного обряда является венок из еловых веток. Им украшают входную дверь или обеденный стол. Еще одним неизменным атрибутом праздника являются свечи. Чаще всего для Рождества используют красные или белые. Их зажигают у камина, на окне или во время ужина.

Рядом с елкой или у камина вешают рождественские носки для подарков от Санты.

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Украинцам следует покупать подарки в магазинах в утреннее время или онлайн, не злоупотреблять визитами в гости и ответственно отнестись к новогодне-рождественским празднований во время пандемии.