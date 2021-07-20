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Зеленский поздравил Кикабидзе с 83-летием и пригласил на празднование Дня Независимости Украины

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Зеленский поздравил Кикабидзе с 83-летием и пригласил на празднование Дня Независимости Украины
Зеленский пригласил Кикабидзе. Фото: Корреспондент

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил грузинского певца, кинорежиссера и политического деятеля Вахтанга Кикабидзе с 83-летием и пригласил его в Украину на празднование Дня независимости.

"Находясь с рабочим визитом в Грузии, президент Украины Владимир Зеленский пообщался по телефону с известным певцом, киноактером и кинорежиссером, заслуженным артистом Украины Вахтангом Кикабидзе и поздравил его с днем ​​рождения", сообщает пресс-служба президента.

"Мы вас в Украине очень любим и уважаем. Приезжайте к нам, будем очень вас ждать на День Независимости", - подчеркнул президент.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак также поздравил Кикабидзе с Днем рождения, отметив, что "Грузия - страна невероятно талантливых людей".

"Хочу поздравить Вахтанга Кикабидзе, с которым я имею счастье быть знакомым с его праздником. Вахтанга всегда радушно принимают в Украине, и он об этом неоднократно напоминает: "В Украине меня принимают как на второй родине. Я очень люблю украинцев", - написал Ермак в Facebook.

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В августе 2021 в Украине будет 10 официальных выходных. Среди них есть дополнительные, в частности в честь Дня Независимости Украины.

Праздник ежегодно отмечается 24 августа. 2021-го оно выпадает на вторник, поэтому рабочий день в понедельник, 23 августа переносится на субботу 28 Таким образом получим четыре выходных подряд: 21, 22, 23 и 24 августа.

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