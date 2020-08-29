Зеленский потерял способность контролировать кризис в своей команде - Гончарук

Гончарук высказался о ситуации с Синтиком. Фото: kmu.gov.ua

Признание неконституцийнийним назначения директора НАБУ Артема Сытника откатывает антикоррупционную реформу на 5 лет назад.

"Это решение свидетельствует только об одном. Президент Зеленский имеет серьезный политический кризис внутри собственной команды. И это первый кризис, которым президент не управляет. Президентская команда оказалась неподготовленной к этому решению. Никаких законодательных инициатив, чтобы исправить коллизию в законодательстве ни зарегистрировано, не были приняты монобольшинством. Представитель президента в Конституционном Суде даже не скрывает журналистам - они не знают, что с этим дальше делать", - написал в Facebook бывший премьер-министр Алексей Гончарук.

Он указал, что рассмотрение назначения в КСУ инициировали депутаты президентской партии совместно с "представителями пророссийских сил".

"Еще раз - члены президентской команды от имени главы государства "отрабатывают" сценарии, которые пишутся в Кремле. Этим представлением депутаты монобольшинства сильно подставили Зеленского перед западными партнерами, для которых независимость антикоррупционных органов является ключевым условием для сотрудничества", - отметил Гончарук.

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Он напомнил, что в пятницу Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла дело по формуле "Роттердам +" из-за отсутствия доказательств причастности подозреваемых и отсутствия убытков от такой схемы.

"В то же время по оценкам НАБУ, сумма убытков для потребителей электроэнергии - более 19 млрд грн. Олигархические кланы одновременно и со всех сторон начали реванш и возвращают Украину в "лучшие "времена своих коррупционных практик. А Офис президента или делает вид, что не замечает ничего, или действительно потерял связь с реальностью", - подытожил Гончарук.

Конституционный суд признал неконституционным указ о назначении Артема Сытника директором Национального антикоррупционного бюро Украины.